Динамо Мх - КАМАЗ 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - КАМАЗ, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2