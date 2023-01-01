21:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 августа
Воскресенье 06 августа
Свернуть список

Динамо Мх - КАМАЗ 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Динамо Мх
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - КАМАЗ, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Динамо Мх1 : 0КАМАЗ
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ1 : 2Динамо Мх
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Динамо Мх2 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Динамо Мх
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1
31.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0КАМАЗ
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0КАМАЗ
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1КАМАЗ
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close