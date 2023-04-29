21:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 августа
Воскресенье 06 августа
Свернуть список

Лестер Сити - Ковентри Сити 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
06 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Лестер Сити
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ковентри Сити, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Лестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Ковентри Сити1 : 1 5 : 6
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Ковентри Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close