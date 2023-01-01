Сандерленд - Ипсвич Таун 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ипсвич Таун, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|26.01.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 26-й тур
|0 : 1
|03.11.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 11-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 32-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 1
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 2
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|5 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 1
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1
|27.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 0
|07.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 3