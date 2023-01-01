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Сандерленд - Ипсвич Таун 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
06 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Сандерленд
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ипсвич Таун, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
26.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Ипсвич Таун0 : 1Сандерленд
03.11.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 11-й тур Сандерленд2 : 1Ипсвич Таун
08.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 32-й тур Сандерленд1 : 0Ипсвич Таун
10.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Ипсвич Таун1 : 1Сандерленд
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Сандерленд0 : 2Ипсвич Таун
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун5 : 2Сандерленд
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 3Сандерленд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сандерленд2 : 2
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Сандерленд
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 2 : 1Ипсвич Таун
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Ипсвич Таун0 : 0
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун4 : 1
27.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Ипсвич Таун4 : 0
07.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 3Ипсвич Таун

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