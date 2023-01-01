Лидс Юнайтед - Кардифф Сити 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
06 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|18.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|5 : 2
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 3
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 4
|26.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 1
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|17.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 2
|08.03.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 2
|03.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 3