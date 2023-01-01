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Лидс Юнайтед - Кардифф Сити 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
06 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур
Лидс Юнайтед
Кардифф Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кардифф Сити, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
18.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Лидс Юнайтед5 : 2Кардифф Сити
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 2Лидс Юнайтед
21.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Кардифф Сити2 : 0Лидс Юнайтед
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Кардифф Сити
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Кардифф Сити
26.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити3 : 1Лидс Юнайтед
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Кардифф Сити
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Кардифф Сити0 : 2Лидс Юнайтед
08.03.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Кардифф Сити0 : 2Лидс Юнайтед
03.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Кардифф Сити
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Лидс Юнайтед0 : 2
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лидс Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Кардифф Сити
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 2
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити1 : 1
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 3Кардифф Сити

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