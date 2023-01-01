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Ислочь - Динамо Мн 06 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Ислочь
Динамо Мн

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо Мн, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Ислочь
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь2 : 2Динамо Мн
02.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо Мн1 : 2Ислочь
19.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Ислочь
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь1 : 3Динамо Мн
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь2 : 1Динамо Мн
17.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн1 : 0Ислочь
06.10.2019 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь1 : 1Динамо Мн
24.05.2019 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн1 : 0Ислочь
22.07.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь0 : 1Динамо Мн
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 4Ислочь
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ислочь0 : 5
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1Ислочь
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн9 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн1 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Динамо Мн
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мн
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2

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