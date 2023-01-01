Ислочь - Динамо Мн 06 Августа прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо Мн, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|02.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 3
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|17.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|22.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2