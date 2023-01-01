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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо-Брест
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест2 : 3Торпедо-БелАЗ
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
20.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест4 : 1Торпедо-БелАЗ
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
16.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0Торпедо-БелАЗ
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Торпедо-БелАЗ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.06.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Торпедо-БелАЗ
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 1Динамо-Брест
22.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 4 : 1Динамо-Брест

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