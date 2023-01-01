Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 2
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 3
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|20.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|02.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.06.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|22.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1