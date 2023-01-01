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Магдебург - Айнтрахт Б 06 Августа прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Магдебург
Айнтрахт Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Б, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б1 : 2Магдебург
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 2Айнтрахт Б
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 1Магдебург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 0
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Магдебург
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург2 : 2
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 0Магдебург
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б1 : 2
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Айнтрахт Б
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б2 : 1

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