Магдебург - Айнтрахт Б 06 Августа прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Айнтрахт Б, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1