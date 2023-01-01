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Карлсруэ - Гамбург 06 Августа прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Карлсруэ
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Гамбург, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
12.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ4 : 2Гамбург
03.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гамбург1 : 0Карлсруэ
16.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург3 : 0Карлсруэ
02.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Гамбург2 : 2 3 : 2Карлсруэ
06.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ1 : 1Гамбург
29.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург1 : 1Карлсруэ
21.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ1 : 2Гамбург
08.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург2 : 0Карлсруэ
25.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Карлсруэ2 : 4Гамбург
01.06.2015 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Карлсруэ1 : 2 ДВГамбург
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 3Карлсруэ
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Карлсруэ2 : 4
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Карлсруэ
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ2 : 0
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Карлсруэ
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург1 : 3
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 3 : 0Гамбург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Гамбург
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1

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