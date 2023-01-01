Карлсруэ - Гамбург 06 Августа прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Гамбург, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|12.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|02.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 2 3 : 2
|06.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|21.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|08.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|01.06.2015
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1