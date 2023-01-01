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Нюрнберг - Ганновер-96 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
Нюрнберг
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 0Нюрнберг
22.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
13.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-960 : 3Нюрнберг
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг0 : 0Ганновер-96
23.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2Нюрнберг
24.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг2 : 5Ганновер-96
06.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Нюрнберг0 : 3Ганновер-96
30.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-960 : 4Нюрнберг
09.02.2019 Германия - Бундеслига 21-й тур Ганновер-962 : 0Нюрнберг
22.09.2018 Германия - Бундеслига 4-й тур Нюрнберг2 : 0Ганновер-96
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Нюрнберг
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нюрнберг1 : 1
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Нюрнберг
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг0 : 0
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Нюрнберг
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 2
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ганновер-963 : 0
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 5
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 3Ганновер-96
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 1

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