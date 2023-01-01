Нюрнберг - Ганновер-96 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
06 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Ганновер-96, которое состоится 06 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|22.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|06.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|30.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 4
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1