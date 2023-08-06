Тобол - Кайсар 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайсар, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
|14.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|14.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|03.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|29.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|28.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|12.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|25.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|14.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1