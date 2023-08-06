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Тобол - Кайсар 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур
Тобол
Кайсар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Кайсар, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайсар1 : 0Тобол
23.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар1 : 3Тобол
14.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Тобол1 : 0Кайсар
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Тобол3 : 0Кайсар
29.08.2020 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Кайсар2 : 1Тобол
30.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайсар1 : 1Тобол
28.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Тобол0 : 2Кайсар
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Кайсар5 : 1Тобол
25.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Тобол0 : 0Кайсар
14.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Кайсар2 : 2Тобол
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Тобол1 : 2
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Тобол
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Кайсар0 : 0
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Кайсар
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Кайсар
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кайсар0 : 1
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Кайсар

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