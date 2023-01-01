Севилья - Атлетико М 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Оракл Парк (Сан-Франциско, США), вместимость: 41915
06 Августа 2023 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 06 Августа 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Оракл Парк (Сан-Франциско, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Диего Симеоне
История личных встреч
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|06.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1