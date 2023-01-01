21:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 05 августа
Воскресенье 06 августа
Свернуть список

Севилья - Атлетико М 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Оракл Парк (Сан-Франциско, США), вместимость: 41915
06 Августа 2023 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Севилья
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 06 Августа 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Оракл Парк (Сан-Франциско, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Атлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Севилья0 : 2Атлетико М
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Севилья
18.12.2021 Испания - Примера 18-й тур Севилья2 : 1Атлетико М
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Севилья1 : 0Атлетико М
12.01.2021 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М2 : 0Севилья
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 2Севилья
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Севилья1 : 1Атлетико М
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 1Севилья
06.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Севилья1 : 1Атлетико М
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Севилья
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Севилья2 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Севилья
31.05.2023 Лига Европы Финал Севилья1 : 1 4 : 1
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Севилья1 : 2
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Атлетико М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М2 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Атлетико М
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close