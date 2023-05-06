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Ницца - Фиорентина 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
06 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ницца
Фиорентина

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Фиорентина, которое состоится 06 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца, Франция
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 3Ницца
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0Ницца
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Фиорентина
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 0Фиорентина
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина3 : 0
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Фиорентина1 : 1
07.06.2023 Лига конференций Финал Фиорентина1 : 2

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