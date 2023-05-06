Ницца - Фиорентина 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
06 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Фиорентина, которое состоится 06 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца, Франция
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2