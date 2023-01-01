Тоттенхэм Хотспур - Шахтёр 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Шахтёр, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|26.02.2009
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|19.02.2009
|Кубок УЕФА
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|02.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|24.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3