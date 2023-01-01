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Тоттенхэм Хотспур - Шахтёр 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
06 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Тоттенхэм Хотспур
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Шахтёр, которое состоится 06 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
26.02.2009 Кубок УЕФА 1/16 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1Шахтёр
19.02.2009 Кубок УЕФА 1/16 финала. 1-й матч Шахтёр2 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
02.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Шахтёр
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Шахтёр
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Шахтёр
28.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Шахтёр3 : 0
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур 0 : 3Шахтёр

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