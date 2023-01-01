Боруссия Д - Аякс 06 Августа прямая трансляция
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аякс, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Морис Стейн
История личных встреч
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 3
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|21.11.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|1 : 4
|18.09.2012
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 6
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3