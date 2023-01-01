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Боруссия Д - Аякс 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Боруссия Д
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Аякс, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
03.11.2021 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Боруссия Д1 : 3Аякс
19.10.2021 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Аякс4 : 0Боруссия Д
21.11.2012 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Аякс1 : 4Боруссия Д
18.09.2012 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Боруссия Д1 : 0Аякс
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Боруссия Д
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 6Боруссия Д
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия Д
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Аякс
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Аякс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 1Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1
16.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3Аякс

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