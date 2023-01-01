Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Атлетик Б, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|15.03.2012
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|09.03.2012
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1