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Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Атлетик Б, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
15.03.2012 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Атлетик Б2 : 1Манчестер Юнайтед
09.03.2012 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед2 : 3Атлетик Б
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 3
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Манчестер Юнайтед
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Атлетик Б
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б0 : 1
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 2 : 0Атлетик Б
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 5 : 1Атлетик Б

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