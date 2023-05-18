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Ньюкасл Юнайтед - Вильярреал 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
06 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ньюкасл Юнайтед
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Вильярреал, которое состоится 06 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Испания Энрике Сетьен
История личных встреч
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Вильярреал
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Вильярреал
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0

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