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Наполи - Аугсбург 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия), вместимость: 7220
06 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Наполи
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Аугсбург, которое состоится 06 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Теофило Патини (Кастел Ди Сангро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Германия Энрико Масен
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи6 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Наполи2 : 0
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аугсбург3 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Аугсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 2Аугсбург

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