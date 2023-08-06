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Тулуза - Рома 06 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
06 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Тулуза
Рома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Рома, которое состоится 06 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Тулуза
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 0Тулуза
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 0Тулуза
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рома1 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Рома2 : 1
31.05.2023 Лига Европы Финал 1 : 1 4 : 1Рома
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 1Рома
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Рома2 : 2

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