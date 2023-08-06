Тулуза - Рома 06 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
06 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Рома, которое состоится 06 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза, Франция
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 1
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|2 : 2