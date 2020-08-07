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Арсенал - Енисей 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур
Арсенал
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Енисей, которое состоится 07 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
17.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей1 : 0Арсенал
29.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Арсенал2 : 2Енисей
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Арсенал2 : 0Енисей
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Енисей0 : 0Арсенал
28.05.2017 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Арсенал1 : 0Енисей
25.05.2017 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей2 : 1Арсенал
20.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Арсенал2 : 0Енисей
16.02.2016 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Арсенал0 : 0 4 : 5Енисей
31.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Енисей0 : 2Арсенал
27.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Арсенал1 : 2Енисей
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 5 : 1Арсенал
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 0Арсенал
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0Енисей
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 2Енисей
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 2 : 0Енисей
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1

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