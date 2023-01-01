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Даллас - Интер Майами 07 Августа прямая трансляция

07 Августа 2023 года в 04:30 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, 1/16 финала
Даллас
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даллас - Интер Майами, которое состоится 07 Августа 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас
Даллас, США
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
Испания Нико Мартинес Эстевес
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
09.04.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами0 : 1Даллас
05.07.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Даллас1 : 1Интер Майами
29.10.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Даллас2 : 1Интер Майами
03.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала Даллас2 : 1
26.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 4. 2-й тур Даллас3 : 0
22.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 4. 1-й тур Даллас2 : 2 1 : 4
16.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS 1 : 1Даллас
09.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS 2 : 1Даллас
03.08.2023 Кубок Лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами3 : 1
26.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0
22.07.2023 Кубок Лиг MLS + MX Группа Юг 3. 1-й тур 1 : 2Интер Майами
16.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS 3 : 0Интер Майами
09.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS 2 : 2Интер Майами

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