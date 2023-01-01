Даллас - Интер Майами 07 Августа прямая трансляция
07 Августа 2023 года в 04:30 (+03:00). Кубок Лиг MLS + MX, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Даллас - Интер Майами, которое состоится 07 Августа 2023 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Лиг MLS + MX, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас
Даллас, США
Интер Майами
Майами, США
Главные тренеры
|Нико Мартинес Эстевес
|Херардо Мартино
История личных встреч
|09.04.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|0 : 1
|05.07.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 1
|29.10.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|03.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|2 : 1
|26.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 4. 2-й тур
|3 : 0
|22.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 4. 1-й тур
|2 : 2 1 : 4
|16.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 1
|09.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|03.08.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|1/16 финала
|3 : 1
|26.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|22.07.2023
|Кубок Лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 1-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|3 : 0
|09.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2