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Бавария - Монако 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Альпенбауер (Унтерхахинг, Германия), вместимость: 15053
07 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Бавария
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Монако, которое состоится 07 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Альпенбауер (Унтерхахинг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Бавария
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Бавария
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Бавария
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 4Монако
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Монако
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Монако
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Монако
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Монако
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Мане в «Баварии» забивал меньше обычного, влипал в скандалы и попал в несколько неприятных рейтингов.На сенегальца возлагали большие надежды Мане — главное разочарование сезона в Бундеслиге. Как Садио до такого докатился? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Бавария» — «Монако». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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