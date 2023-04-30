Ливерпуль - Дармштадт 98 07 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
07 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Дармштадт 98, которое состоится 07 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Дармштадт 98
Дармштадт, Германия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|19.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 3