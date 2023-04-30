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Ливерпуль - Дармштадт 98 07 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
07 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ливерпуль
Дармштадт 98

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Дармштадт 98, которое состоится 07 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Дармштадт 98
Дармштадт, Германия
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль3 : 4
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 4Ливерпуль
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 4Ливерпуль
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 4 : 4Ливерпуль
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
19.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Дармштадт 981 : 0
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Дармштадт 98
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Дармштадт 980 : 3
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 0 : 3Дармштадт 98

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