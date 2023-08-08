Урал - Ростов 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
08 Августа 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 08 Августа 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Ростов» летом сохранил главного тренера. И при этом клуб сохраняет не только собственную актуальность, но и совершенствует стиль.Есть даже пара симпатичных подписаний «Ростов» сохранил лидеров и Карпина. Похоже, команда снова будет наверху 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.