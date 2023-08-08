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Урал - Ростов 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
08 Августа 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Урал
Ростов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 08 Августа 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Урал1 : 3Ростов
27.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Урал2 : 1Ростов
22.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1Урал
14.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 2Урал
11.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ростов1 : 4Урал
27.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Урал1 : 1Ростов
10.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал1 : 0Ростов
26.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ростов1 : 0Урал
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ростов0 : 0Урал
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал2 : 2Ростов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урал
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Урал0 : 0
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Урал2 : 1
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 3 : 5Урал
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Ростов
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ростов1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ростов
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«Ростов» летом сохранил главного тренера. И при этом клуб сохраняет не только собственную актуальность, но и совершенствует стиль.Есть даже пара симпатичных подписаний «Ростов» сохранил лидеров и Карпина. Похоже, команда снова будет наверху 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

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