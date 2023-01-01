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Рубин - Локомотив М 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
08 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
РубинЛокомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив М, которое состоится 08 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2Рубин
08.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М1 : 0Рубин
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Рубин2 : 2Локомотив М
05.12.2020 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Рубин
11.08.2020 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Рубин0 : 2Локомотив М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Рубин0 : 2Локомотив М
15.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Рубин
10.05.2019 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М4 : 0Рубин
06.03.2019 Кубок России 1/4 финала. 2-й матч Рубин0 : 1Локомотив М
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала. 1-й матч Локомотив М1 : 0Рубин
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин1 : 4
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Рубин
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2Рубин
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Локомотив М
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 4Локомотив М
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2Рубин
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М7 : 0
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Тикнизян — новый лидер «Локо». Почему в ЦСКА такое сейчас было бы невозможно.Наир в ударе на старте нового сезона Лучший бомбардир «Локо» — защитник! Прогрессу Тикнизяна способствовали три человека 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Рубин» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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