Рубин - Локомотив М 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
08 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Локомотив М, которое состоится 08 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|11.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|15.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
Текстовая трансляция
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Тикнизян — новый лидер «Локо». Почему в ЦСКА такое сейчас было бы невозможно.Наир в ударе на старте нового сезона Лучший бомбардир «Локо» — защитник! Прогрессу Тикнизяна способствовали три человека 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Рубин» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.