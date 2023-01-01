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Спартак М - Пари Нижний Новгород 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Спартак МПари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 08 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Спартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Спартак М
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 2Спартак М
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М2 : 0
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Пари Нижний Новгород
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Александра Соболева признали игроком матча с «Рубином», а его продуктивность позволила «Спартаку» выйти на первое место.Но это не значит, что команда Абаскаля и дальше будет сокрушать всех подряд Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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