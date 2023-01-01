Спартак М - Пари Нижний Новгород 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Августа 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 08 Августа 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Александра Соболева признали игроком матча с «Рубином», а его продуктивность позволила «Спартаку» выйти на первое место.Но это не значит, что команда Абаскаля и дальше будет сокрушать всех подряд Соболев забил на судей и без голов тащит «Спартак». В роли «ложной девятки» он прекрасен 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.