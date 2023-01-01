Копенгаген - Спарта П 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Спарта П, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Спарта П
Прага, Чехия
|1
|вр
|Камиль Грабара
|22
|зщ
|Петер Анкерсен
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|6
|зщ
|Кристиан Сёренсен
|36
|пз
|Уильям Клем
|40
|пз
|Руни Барджи
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|33
|нп
|Расмус Фальк
|30
|нп
|Элиас Ашури
|18
|нп
|Орри Оускарссон
|1
|вр
|Петер Виндаль-Йенсен
|41
|зщ
|Мартин Витик
|27
|зщ
|Filip Panak
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|28
|пз
|Томаш Виснер
|6
|пз
|Каан Кайринен
|18
|пз
|Лукаш Садилек
|30
|пз
|Ярослав Зелены
|14
|нп
|Велько Бирманчевич
|22
|нп
|Лукаш Гараслин
|9
|нп
|Ян Кухта
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|16.12.2009
|Лига Европы
|Группа K. 6-й тур
|0 : 3
|01.10.2009
|Лига Европы
|Группа K. 2-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|4 : 0
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 3
|29.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|22.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 3-й тур
|5 : 2
|29.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 2-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 1
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 0