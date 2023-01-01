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Копенгаген - Спарта П 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Копенгаген
Спарта П

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Спарта П, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Спарта П
Прага, Чехия
1 Польша вр Камиль Грабара
22 Дания зщ Петер Анкерсен
3 Словакия зщ Денис Вавро
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
6 Дания зщ Кристиан Сёренсен
36 Дания пз Уильям Клем
40 Швеция пз Руни Барджи
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
33 Дания нп Расмус Фальк
30 Тунис нп Элиас Ашури
18 Исландия нп Орри Оускарссон
1 Дания вр Петер Виндаль-Йенсен
41 Чехия зщ Мартин Витик
27 Чехия зщ Filip Panak
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
28 Чехия пз Томаш Виснер
6 Финляндия пз Каан Кайринен
18 Чехия пз Лукаш Садилек
30 Чехия пз Ярослав Зелены
14 Сербия нп Велько Бирманчевич
22 Словакия нп Лукаш Гараслин
9 Чехия нп Ян Кухта
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
16.12.2009 Лига Европы Группа K. 6-й тур Спарта П0 : 3Копенгаген
01.10.2009 Лига Европы Группа K. 2-й тур Копенгаген1 : 0Спарта П
05.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 3-й тур Копенгаген4 : 0
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Копенгаген6 : 3
29.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 2-й тур 2 : 3Копенгаген
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Копенгаген
22.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур 1 : 2Копенгаген
05.08.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 3-й тур Спарта П5 : 2
29.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 2-й тур 0 : 1Спарта П
23.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур Спарта П2 : 0
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Спарта П0 : 1
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 0 : 0Спарта П

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