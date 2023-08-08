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Ракув - Арис 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ракув
Арис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Арис, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Польша Давид Шварга
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
05.08.2023 Польша - Экстракласса 3-й тур Ракув2 : 2
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Ракув
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 2
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Ракув3 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Ракув
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 5Арис
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арис6 : 2
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 4 : 3Арис
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 0
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур Арис2 : 0

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