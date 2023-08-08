Ракув - Арис 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Арис, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Арис
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Давид Шварга
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|05.08.2023
|Польша - Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 5
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|27.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 0