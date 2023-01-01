Олимпия Л - Галатасарай 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Галатасарай, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Окан Бурук
История личных встреч
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 2 : 4
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 3 Т
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|30.05.2023
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 4