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Олимпия Л - Галатасарай 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Олимпия Л
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Галатасарай, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Турция Окан Бурук
История личных встреч
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 1
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Олимпия Л
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 0 2 : 4
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Галатасарай1 : 0
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Галатасарай
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 0 : 3 ТГалатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур 1 : 4Галатасарай

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