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Астана - Лудогорец 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
08 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Астана
Лудогорец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Лудогорец, которое состоится 08 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Астана0 : 2
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Астана
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 0Астана
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Астана
05.08.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 4-й тур 0 : 5Лудогорец
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Лудогорец
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 1
22.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лудогорец5 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Лудогорец4 : 0

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