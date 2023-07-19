Астана - Лудогорец 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
08 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Лудогорец, которое состоится 08 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана, Казахстан
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|05.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|0 : 5
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|5 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0