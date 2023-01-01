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КИ Клаксвик - Мольде 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
08 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
КИ Клаксвик
Мольде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Мольде, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
Норвегия Магне Хосет
История личных встреч
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 3 : 4КИ Клаксвик
26.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3КИ Клаксвик
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик2 : 1 3 : 4
02.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Мольде2 : 0
29.07.2023 Норвегия - Элитсерия 16-й тур 0 : 1Мольде
25.07.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Мольде
22.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур Мольде5 : 1
15.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур 0 : 4Мольде

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