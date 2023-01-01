КИ Клаксвик - Мольде 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
08 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Мольде, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Магне Хосет
История личных встреч
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 3 : 4
|26.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|02.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|29.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|0 : 1
|25.07.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|22.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|5 : 1
|15.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|0 : 4