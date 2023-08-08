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Брага - ТСЦ 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
ТСЦ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - ТСЦ, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Сербия Жарко Лазетич
История личных встреч
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Брага3 : 0
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 1Брага
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Брага5 : 3
03.08.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 2-й тур 0 : 3ТСЦ
29.07.2023 Сербия - Суперлига Суперлига. 1-й тур ТСЦ3 : 3
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур ТСЦ1 : 1
21.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 4ТСЦ
13.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур ТСЦ2 : 0

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