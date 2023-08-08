Брага - ТСЦ 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - ТСЦ, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Жарко Лазетич
История личных встреч
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|5 : 3
|03.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 2-й тур
|0 : 3
|29.07.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Сербия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 0