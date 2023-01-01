Барселона - Тоттенхэм Хотспур 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|11.12.2018
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|03.10.2018
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 4
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|2 : 2 5 : 3
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 3
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
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Усман Дембеле достиг соглашения о переходе в «ПСЖ».В голове не укладывается, как за такого футболиста можно получить лишь € 25 миллионов «ПСЖ» просто унижает «Барселону» трансфером Дембеле 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.