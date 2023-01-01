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Барселона - Тоттенхэм Хотспур 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
08 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Барселона
Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
11.12.2018 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Барселона1 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.10.2018 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 4Барселона
29.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Барселона2 : 2 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Барселона
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 3Барселона
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Барселона
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур5 : 1
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
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Усман Дембеле достиг соглашения о переходе в «ПСЖ».В голове не укладывается, как за такого футболиста можно получить лишь € 25 миллионов «ПСЖ» просто унижает «Барселону» трансфером Дембеле 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Барселона» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

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