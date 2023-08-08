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Монца - Милан 08 Августа прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Монца
Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Милан, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца, Италия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Монца0 : 1Милан
22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Милан4 : 1Монца
05.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Милан4 : 1Монца
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 5 : 2Монца
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Монца0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 1 : 2Монца
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Монца2 : 0
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур 1 : 1Монца
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Милан
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Милан
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан7 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1

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