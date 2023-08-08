Монца - Милан 08 Августа прямая трансляция
Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Милан, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца, Италия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|4 : 1
|05.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1