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Барнсли - Транмир Роверс 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Транмир Роверс, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
10.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Барнсли2 : 0Транмир Роверс
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 0Барнсли
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Барнсли3 : 0
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 2Барнсли
24.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 3 : 1Барнсли
10.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Барнсли
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 1Транмир Роверс
24.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Транмир Роверс1 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 11 : 12Транмир Роверс
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 4 : 0Транмир Роверс
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Транмир Роверс

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