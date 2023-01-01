Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|01.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 26-й тур
|3 : 0
|13.10.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 13-й тур
|3 : 1
|05.11.2016
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 2
|09.08.2016
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 0 11 : 10
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|24.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|1 : 0 ДВ
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 0
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 4
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 2
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|30.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд, переигровки
|2 : 1
|06.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 1