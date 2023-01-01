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Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аккрингтон Стэнли - Брэдфорд Сити, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
01.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Брэдфорд Сити3 : 0Аккрингтон Стэнли
13.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 13-й тур Аккрингтон Стэнли3 : 1Брэдфорд Сити
05.11.2016 Кубок Англии 1-й раунд Брэдфорд Сити1 : 2Аккрингтон Стэнли
09.08.2016 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Аккрингтон Стэнли0 : 0 11 : 10Брэдфорд Сити
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Аккрингтон Стэнли1 : 3
24.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Аккрингтон Стэнли1 : 0 ДВ
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 1Аккрингтон Стэнли
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Аккрингтон Стэнли1 : 0
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 4Аккрингтон Стэнли
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Брэдфорд Сити0 : 1
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брэдфорд Сити1 : 2
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Брэдфорд Сити2 : 1
30.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки 2 : 1Брэдфорд Сити
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Брэдфорд Сити1 : 1

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