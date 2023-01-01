Ноттс Каунти - Линкольн Сити 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттс Каунти - Линкольн Сити, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|02.02.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 31-й тур
|1 : 1
|25.08.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 5-й тур
|3 : 1
|13.01.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 28-й тур
|2 : 2
|23.09.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 9-й тур
|4 : 1
|16.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд, переигровки
|1 : 2
|07.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 1
|12.06.2021
|Англия - Национальная лига
|Плей-офф - 1/2 финала
|4 : 2 ДВ
|05.06.2021
|Англия - Национальная лига
|Плей-офф - Квалификационный раунд
|3 : 2
|29.05.2021
|Англия - Национальная лига
|Национальная лига. 46-й тур
|1 : 0
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 3