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Ноттс Каунти - Линкольн Сити 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттс Каунти - Линкольн Сити, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
02.02.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 31-й тур Ноттс Каунти1 : 1Линкольн Сити
25.08.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 5-й тур Линкольн Сити3 : 1Ноттс Каунти
13.01.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 28-й тур Линкольн Сити2 : 2Ноттс Каунти
23.09.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 9-й тур Ноттс Каунти4 : 1Линкольн Сити
16.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки Ноттс Каунти1 : 2
07.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 1Ноттс Каунти
12.06.2021 Англия - Национальная лига Плей-офф - 1/2 финала 4 : 2 ДВНоттс Каунти
05.06.2021 Англия - Национальная лига Плей-офф - Квалификационный раунд Ноттс Каунти3 : 2
29.05.2021 Англия - Национальная лига Национальная лига. 46-й тур 1 : 0Ноттс Каунти
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 2 : 1Линкольн Сити
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 1 : 3Линкольн Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Линкольн Сити
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 1 : 3Линкольн Сити
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 3Линкольн Сити

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