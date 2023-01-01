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Халл Сити - Донкастер Роверс 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Донкастер Роверс, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.02.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 30-й тур Донкастер Роверс3 : 3Халл Сити
02.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 15-й тур Халл Сити2 : 1Донкастер Роверс
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Донкастер Роверс2 : 0Халл Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Халл Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Халл Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити1 : 0
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 3 : 1Халл Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Донкастер Роверс0 : 1
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Донкастер Роверс0 : 3
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд Донкастер Роверс2 : 3
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 1Донкастер Роверс
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 0Донкастер Роверс

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