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Блэкберн Роверс - Уолсолл 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Уолсолл, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
24.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Уолсолл1 : 2Блэкберн Роверс
30.01.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 17-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Уолсолл
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 4Блэкберн Роверс
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Уолсолл0 : 1
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 2Уолсолл
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Уолсолл2 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 2Уолсолл
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Уолсолл0 : 1

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