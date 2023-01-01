Блэкберн Роверс - Уолсолл 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Уолсолл, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|24.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 35-й тур
|1 : 2
|30.01.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 17-й тур
|3 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 2
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1