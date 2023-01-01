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Дерби Каунти - Блэкпул 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Блэкпул, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкпул0 : 2Дерби Каунти
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Дерби Каунти1 : 0Блэкпул
14.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Дерби Каунти4 : 0Блэкпул
21.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Блэкпул0 : 1Дерби Каунти
30.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Дерби Каунти0 : 2
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Дерби Каунти3 : 0
27.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 1 : 2Дерби Каунти
15.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд. Переигровка Дерби Каунти5 : 0
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 1Блэкпул
28.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкпул2 : 3
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 1Блэкпул
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкпул0 : 2
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкпул1 : 0

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