Дерби Каунти - Блэкпул 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Блэкпул, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|14.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 0
|21.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|30.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|27.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|15.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|5 : 0
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 0 3 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|28.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0