Сандерленд - Кру Александра 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кру Александра, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|27.02.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 32-й тур
|2 : 2
|20.10.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 7-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 0
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 0
|06.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 3
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0