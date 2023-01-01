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Сандерленд - Кру Александра 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Кру Александра, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.02.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 32-й тур Кру Александра2 : 2Сандерленд
20.10.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 7-й тур Сандерленд1 : 0Кру Александра
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 2
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 3Сандерленд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сандерленд2 : 2
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 3 : 0Кру Александра
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Кру Александра1 : 0
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 4 : 0Кру Александра
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Кру Александра0 : 3
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 3 : 0Кру Александра

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