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Форест Грин Роверс - Портсмут 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форест Грин Роверс - Портсмут, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Форест Грин Роверс1 : 2
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Форест Грин Роверс2 : 1
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 0 : 2Форест Грин Роверс
24.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Форест Грин Роверс0 : 3
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Форест Грин Роверс2 : 0
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 0Портсмут
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Портсмут3 : 2
04.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 3Портсмут
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Портсмут
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 3Портсмут

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