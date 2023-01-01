Миллуолл - Рединг 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Рединг, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|11.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 1
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|20.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|28.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|19.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0