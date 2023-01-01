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Миллуолл - Рединг 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Рединг, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
11.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Рединг0 : 1Миллуолл
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Миллуолл0 : 1Рединг
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Рединг0 : 1Миллуолл
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Миллуолл1 : 0Рединг
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Рединг1 : 2Миллуолл
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Миллуолл1 : 1Рединг
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Миллуолл2 : 0Рединг
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Рединг2 : 1Миллуолл
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Миллуолл1 : 0Рединг
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Рединг3 : 1Миллуолл
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 0 : 1Миллуолл
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Миллуолл3 : 4
28.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 3Миллуолл
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Миллуолл
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Миллуолл0 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 2 : 0Рединг
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Рединг1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Рединг
19.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Рединг1 : 1
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Рединг0 : 0

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