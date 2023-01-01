Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саттон Юнайтед - Кембридж Юнайтед, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|05.11.2017
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 0
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 2
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|04.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|06.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 2
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|15.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд. Переигровка
|0 : 0 4 : 2
|06.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 3
|02.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0