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Ротерхэм Юнайтед - Моркам 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Моркам, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ротерхэм Юнайтед0 : 1Моркам
09.08.2016 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Ротерхэм Юнайтед4 : 5 ДВМоркам
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 4 : 1Ротерхэм Юнайтед
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Ротерхэм Юнайтед
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 0
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Ротерхэм Юнайтед
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 2 : 0Моркам
04.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 0Моркам
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ротерхэм Юнайтед0 : 1Моркам
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Моркам0 : 0 5 : 3
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 1

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