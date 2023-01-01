Сток Сити - Вест Бромвич Альбион 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 2
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|09.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 3
|01.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 0
|20.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 1
|04.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 2
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 1
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|27.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 0
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2