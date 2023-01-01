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Сток Сити - Вест Бромвич Альбион 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сток Сити
09.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 3Сток Сити
01.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сток Сити1 : 0Вест Бромвич Альбион
20.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Сток Сити
04.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Сток Сити
23.12.2017 Англия - Премьер-лига 19-й тур Сток Сити3 : 1Вест Бромвич Альбион
27.08.2017 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Сток Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сток Сити4 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 2 : 0Сток Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сток Сити0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Сток Сити
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Сток Сити0 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2Вест Бромвич Альбион
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
26.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2

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