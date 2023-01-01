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Эксетер Сити - Кроули Таун 08 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Кроули Таун, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
27.02.2021 Англия - Вторая лига Вторая лига. 32-й тур Кроули Таун2 : 0Эксетер Сити
20.10.2020 Англия - Вторая лига Вторая лига. 7-й тур Эксетер Сити2 : 1Кроули Таун
29.02.2020 Англия - Вторая лига Вторая лига. 36-й тур Эксетер Сити1 : 1Кроули Таун
23.11.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 19-й тур Кроули Таун0 : 1Эксетер Сити
19.04.2019 Англия - Вторая лига Вторая лига. 43-й тур Эксетер Сити1 : 3Кроули Таун
23.10.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 15-й тур Кроули Таун1 : 1Эксетер Сити
21.04.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 44-й тур Эксетер Сити2 : 2Кроули Таун
21.11.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 19-й тур Кроули Таун3 : 1Эксетер Сити
28.02.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 34-й тур Кроули Таун1 : 2Эксетер Сити
16.08.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 3-й тур Эксетер Сити0 : 1Кроули Таун
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд 4 : 1Эксетер Сити
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 3Эксетер Сити
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 0 6 : 5Эксетер Сити
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд 0 : 7Эксетер Сити
04.12.2021 Кубок Англии 2-й раунд 2 : 1Эксетер Сити
08.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд 3 : 1Кроули Таун
05.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Кроули Таун1 : 4
23.08.2022 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Кроули Таун2 : 0
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Кроули Таун1 : 0
06.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Кроули Таун0 : 1

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