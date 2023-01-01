Эксетер Сити - Кроули Таун 08 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксетер Сити - Кроули Таун, которое состоится 08 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|27.02.2021
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 32-й тур
|2 : 0
|20.10.2020
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 7-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 36-й тур
|1 : 1
|23.11.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 19-й тур
|0 : 1
|19.04.2019
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 43-й тур
|1 : 3
|23.10.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 15-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 44-й тур
|2 : 2
|21.11.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 19-й тур
|3 : 1
|28.02.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 34-й тур
|1 : 2
|16.08.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 3-й тур
|0 : 1
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 3
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 6 : 5
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 7
|04.12.2021
|Кубок Англии
|2-й раунд
|2 : 1
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|05.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 4
|23.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|09.08.2022
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|06.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 1