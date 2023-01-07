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Рексем - Уиган Атлетик 08 Августа прямая трансляция

08 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1-й раунд
Рексем
Уиган Атлетик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Уиган Атлетик, которое состоится 08 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Рексем
Уиган Атлетик
Уиган
История личных встреч
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Рексем
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 0Рексем
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 3 : 1Рексем
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Рексем3 : 3
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 4Рексем
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Уиган Атлетик0 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уиган Атлетик0 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1Уиган Атлетик
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Уиган Атлетик2 : 1
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Уиган Атлетик

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