01:36 ()
Свернуть список

Оренбург - Сочи 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
09 Августа 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Оренбург
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 09 Августа 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Чехия Иржи Ярошик
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
10.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Сочи0 : 4Оренбург
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург4 : 1Сочи
21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
11.03.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Сочи5 : 1Оренбург
16.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Оренбург1 : 1Сочи
21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Оренбург4 : 3Сочи
30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Сочи0 : 1Оренбург
06.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сочи0 : 2Оренбург
13.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Оренбург2 : 1Сочи
23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Сочи0 : 1Оренбург
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Оренбург0 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Оренбург
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Оренбург
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург1 : 1
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи1 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Сочи
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 1 : 3Сочи
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Оренбург» — «Сочи». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close