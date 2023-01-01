Оренбург - Сочи 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
09 Августа 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 09 Августа 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Иржи Ярошик
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
История личных встреч
|10.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 8
|1 : 1 2 : 4
|11.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|5 : 1
|16.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|4 : 3
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|06.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 2
|13.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Оренбург» — «Сочи». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.