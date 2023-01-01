Крылья Советов - Зенит 09 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 09 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 5
|20.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|22.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 2
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Крылья Советов» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.