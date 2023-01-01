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Крылья Советов - Зенит 09 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
09 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Крылья Советов
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 09 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5Зенит
20.10.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит2 : 1Крылья Советов
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Крылья Советов2 : 0Зенит
22.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Зенит3 : 0Крылья Советов
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Крылья Советов1 : 1Зенит
25.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
26.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Зенит2 : 1Крылья Советов
27.10.2019 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Крылья Советов0 : 2Зенит
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Зенит4 : 2Крылья Советов
29.10.2018 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Крылья Советов0 : 1Зенит
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Крылья Советов5 : 1
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов3 : 3
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 1 3 : 5
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Зенит
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Крылья Советов» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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