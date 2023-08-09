ЦСКА - Факел 09 Августа прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
09 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 09 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|30.06.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июнь 2015
|0 : 1
|09.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|27-й тур
|5 : 1
|16.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|13-й тур
|1 : 1
|13.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|21-й тур
|5 : 1
|07.05.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|7-й тур
|2 : 1
|09.11.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|34-й тур
|1 : 1
|09.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|17-й тур
|1 : 0
|02.07.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|12-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Факел». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.