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ЦСКА - Факел 09 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
09 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
ЦСКАФакел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Факел, которое состоится 09 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
02.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 2ЦСКА
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА4 : 1Факел
30.06.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июнь 2015 ЦСКА0 : 1Факел
09.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 27-й тур ЦСКА5 : 1Факел
16.06.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 13-й тур Факел1 : 1ЦСКА
13.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 21-й тур ЦСКА5 : 1Факел
07.05.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 7-й тур Факел2 : 1ЦСКА
09.11.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 34-й тур Факел1 : 1ЦСКА
09.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 17-й тур ЦСКА1 : 0Факел
02.07.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 12-й тур Факел1 : 1ЦСКА
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 2 : 3ЦСКА
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 6ЦСКА
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1ЦСКА
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4ЦСКА
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Факел
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Факел
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.Ещё недавно наша лига считалась «автобусной» Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: ЦСКА — «Факел». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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